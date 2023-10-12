Дания и Чехия предоставят Украине дополнительную военную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Дания и Чехия в ближайшие месяцы совместно доставят в Украину разнообразную военную технику для нужд ВСУ. Отправят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику. Об этом сообщает министерство обороны Чешской Республики, передает УНН.
Детали
Военную технику для Украины возьмут с чешских складов и заводов. Помощь передадут за счет правительства Дании.
В рамках первой части проекта обе страны планируют поставить Украине около 50 боевых машин пехоты и боевых танков, а также:
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- 2500 пистолетов;
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- 7000 винтовок;
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- 500 ручных пулеметов;
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- 500 снайперских винтовок;
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- средства радиоэлектронной борьбы и ISR (разведки, наблюдения и разведки).
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Помощь включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику, которая уже используется украинскими вооруженными силами. Отмечается, что перечень был создан на основе требований и потребностей ВСУ.
Министерство обороны Дании в сентябре объявило, что хочет выделить до 5,8 миллиарда датский крон на военную помощь Украине. Министр обороны Чехии Даниэль Блажковец заявил, что утвержденная форма сотрудничества имеет перспективы продолжения не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году.
"Это значительная передача оборудования, которое пользуется спросом в Украине. Эта передача стала возможной благодаря образцовому сотрудничеству между Данией и Чешской Республикой", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Дополнение
Также Испания выразила готовность передать Украине установки для зенитных ракет Hawk. Кроме того, страна анонсировала, что поставит артиллерийские боеприпасы и пулеметы.