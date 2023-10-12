Іспанія передасть Україні установки Hawk та поставить боєприпаси - Міноборони

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Як повідомляється, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання у форматі "Рамштайн" наголосила на важливості присутності Президента України Володимира Зеленського на відкритті цієї зустрічі і докладно розповіла про процес передачі Україні "пускових установок зенітних ракет Hawk, про які оголосив (прем'єр-міністр Іспанії) Санчес і які конкретно відповідають найбільш нагальним потребам, висловленим українською владою".

"Шість нових зенітних ракетних установок будуть інтегровані в американську батарею", - сказала міністр.

Окрім того, міністр повідомила, що "супутнє навчання українських операторів та фахівців з технічного обслуговування Hawk проводитиметься в Іспанії, починаючи з наступного місяця".

Роблес також повідомила про "майбутнє постачання партій артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм" і вказала, що "в майбутньому також буде здійснено транспортування великокаліберних кулеметів для посилення українського потенціалу по боротьбі з дронами".

Окрім того, вона підтвердила, що в Україну вже прямують польові пайки, за якими підуть постачання електрогенераторів і водолазних компресорів, а також зимового спорядження, а також заявила про продовження навчань "з більш ніж 2000 навченими українцями, а ми можемо досягти 4000".

Нагадаємо

Зеленський повідомляв, що Іспанія передасть Україні 6 пускових установок Hawk, а Німеччина працює над передачею додаткової системи Patriot.