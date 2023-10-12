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Іспанія передасть Україні установки Hawk та поставить боєприпаси - Міноборони

Іспанія передасть Україні установки Hawk та поставить боєприпаси - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Іспанія підтвердила, що передасть Україні установки для зенітних ракет Hawk, та анонсувала, що поставить артилерійські боєприпаси та кулемети, повідомило міністерство оборони країни 11 жовтня, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання у форматі "Рамштайн" наголосила на важливості присутності Президента України Володимира Зеленського на відкритті цієї зустрічі і докладно розповіла про процес передачі Україні "пускових установок зенітних ракет Hawk, про які оголосив (прем'єр-міністр Іспанії) Санчес і які конкретно відповідають найбільш нагальним потребам, висловленим українською владою".

"Шість нових зенітних ракетних установок будуть інтегровані в американську батарею", - сказала міністр.

Окрім того, міністр повідомила, що "супутнє навчання українських операторів та фахівців з технічного обслуговування Hawk проводитиметься в Іспанії, починаючи з наступного місяця".

Роблес також повідомила про "майбутнє постачання партій артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм" і вказала, що "в майбутньому також буде здійснено транспортування великокаліберних кулеметів для посилення українського потенціалу по боротьбі з дронами".

Окрім того, вона підтвердила, що в Україну вже прямують польові пайки, за якими підуть постачання електрогенераторів і водолазних компресорів, а також зимового спорядження, а також заявила про продовження навчань "з більш ніж 2000 навченими українцями, а ми можемо досягти 4000".

Нагадаємо

Зеленський повідомляв, що Іспанія передасть Україні 6 пускових установок Hawk, а Німеччина працює над передачею додаткової системи Patriot.

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