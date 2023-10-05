Зеленський про новий пакет допомоги від Іспанії: до нього входить 6 Hawk
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Іспанія передасть Україні 6 пускових установок ЗРК Hawk, Німеччина працює над передачею додаткової системи Patriot. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає УНН.
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«Головуючою темою було забезпечення ППО. У нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямку. Це 6 систем Hawk від Санчеса. Це буде спільна робота з партнерами, але під головуванням Іспанії. Я дуже вірю, що ми зможемо зібрати всі ці системи і вони всі потраплять в Україну», - розповів Зеленський.
Він нагадав, що Німецький уряд буде працювати над наданням Україні ще одного Patriot.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педром Санчесом новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.
Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.