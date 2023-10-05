Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці, передає УНН.
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«Змістовна зустріч із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці», - написав Зеленський.
Він висловив вдячність за підтримку з боку ФРН у захисті української свободи й народу.
«Це також захист Європи та наших спільних цінностей», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Раніше міністр МЗС Кулеба повідомляв, що в Володимира Зеленського є конкретні домовленості щодо засобів ППО. Таких систем буде в Україні більше за результатами його візиту до Гранади.