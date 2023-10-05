Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці – Зеленський

Цитата

«Змістовна зустріч із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці», - написав Зеленський.

Він висловив вдячність за підтримку з боку ФРН у захисті української свободи й народу.

«Це також захист Європи та наших спільних цінностей», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Раніше міністр МЗС Кулеба повідомляв, що в Володимира Зеленського є конкретні домовленості щодо засобів ППО. Таких систем буде в Україні більше за результатами його візиту до Гранади.