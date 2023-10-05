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Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці, передає УНН.

Цитата

«Змістовна зустріч із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці», - написав Зеленський.

Він висловив вдячність за підтримку з боку ФРН у захисті української свободи й народу.

«Це також захист Європи та наших спільних цінностей», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Раніше міністр МЗС Кулеба повідомляв, що в Володимира Зеленського є конкретні домовленості щодо засобів ППО. Таких систем буде в Україні більше за результатами його візиту до Гранади.

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