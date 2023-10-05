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В Зеленського є конкретні домовленості, ППО в Україні буде більше - Кулеба

В Зеленського є конкретні домовленості, ППО в Україні буде більше - Кулеба

Київ • УНН

 • 421154 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Президента Володимира Зеленського є конкретні домовленості щодо засобів ППО. Таких систем буде в Україні більше за результатами його візиту до Гранади. Про це в ефірі телемарафону заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На цьому саміті рішення ухвалюється на двосторонніх зустрічах. Президент провів вже декілька з них, і безумовно на тлі трагедії, яка відбулася в Куп’янську, чергової терористичної атаки, ключова тема це ППО, зенітки, важкі системи, антидронова зброя, засоби радіотехнічної боротьби, тобто все те, що дозволить нам запобігати подібним трагедіям», - розповів Кулеба.

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Він зазначив, що в Зеленського є конкретні домовленості щодо систем ППО.

«Це була ключова тема і в Президента є конкретні домовленості, я не можу їх зараз озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту Президента до Гранади», - сказав Кулеба.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педром Санчесом новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.

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