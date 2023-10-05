Зеленський обговорив з прем’єром Іспанії новий пакет підтримки, який містить додаткові засоби ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педром Санчесом новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи, передає УНН.
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«Результативна зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи», - написав Зеленський у соцмережах.
Президент також повідомив, що Україна готується розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії.
«Також обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору. Дякую за підтримку й чітке засудження російської агресії пану Премʼєр-міністру та всьому іспанському суспільству!», - наголосив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, заявив, що головним завданням є збереження єдності Європи, та вказав на важливість для України захисного щиту на зиму.