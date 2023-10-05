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Зеленський зробив перші заяви у Гранаді: говорив про єдність Європи та захисний щит на зиму

Зеленський зробив перші заяви у Гранаді: говорив про єдність Європи та захисний щит на зиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, заявив, що головним завданням є збереження єдності Європи, та вказав на важливість для України захисного щиту на зиму, передає УНН.

Цитата

"Головне завдання, яке перед нами стоїть, - зберегти єдність Європи. (...) Я думаю, що це найбільше завдання, тому що росія атакуватиме за допомогою інформації, дезінформації, фейків тощо", - сказав Зеленський перед початок зустрічі журналістам у Гранаді.

"По-друге, дуже важливо для України мати захисний щит на зиму, тому що взимку ми піддаватимемося численним атакам різних видів російських ракет, включаючи іранські безпілотники тощо", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Зеленський прибув до Гранади на саміт Європейської політичної спільноти.

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