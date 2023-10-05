Зеленський зробив перші заяви у Гранаді: говорив про єдність Європи та захисний щит на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, заявив, що головним завданням є збереження єдності Європи, та вказав на важливість для України захисного щиту на зиму, передає УНН.
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"Головне завдання, яке перед нами стоїть, - зберегти єдність Європи. (...) Я думаю, що це найбільше завдання, тому що росія атакуватиме за допомогою інформації, дезінформації, фейків тощо", - сказав Зеленський перед початок зустрічі журналістам у Гранаді.
"По-друге, дуже важливо для України мати захисний щит на зиму, тому що взимку ми піддаватимемося численним атакам різних видів російських ракет, включаючи іранські безпілотники тощо", - зазначив Президент.
Нагадаємо
Зеленський прибув до Гранади на саміт Європейської політичної спільноти.