Зеленський зробив перші заяви у Гранаді: говорив про єдність Європи та захисний щит на зиму

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"Головне завдання, яке перед нами стоїть, - зберегти єдність Європи. (...) Я думаю, що це найбільше завдання, тому що росія атакуватиме за допомогою інформації, дезінформації, фейків тощо", - сказав Зеленський перед початок зустрічі журналістам у Гранаді.

"По-друге, дуже важливо для України мати захисний щит на зиму, тому що взимку ми піддаватимемося численним атакам різних видів російських ракет, включаючи іранські безпілотники тощо", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Зеленський прибув до Гранади на саміт Європейської політичної спільноти.