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Зеленський прибув до Гранади на саміт Європейської політичної спільноти

Зеленський прибув до Гранади на саміт Європейської політичної спільноти

Київ • УНН

 • 851012 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до іспанського міста Гранада на саміт лідерів країн ЄС та інших країн - з-поза блоку, пише УНН.

Цитата

"Я прибув до Гранади, Іспанія, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти", - написав Зеленський у X.

Деталі

Як повідомив Президент у соцмережах, "Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті".

"Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі. Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - зазначив Глава держави.

Зі слів Зеленського, іде робота над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. "Україна має вагомі пропозиції", - повідомив він.

"Окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства", - зазначив Президент.

"Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", - підсумував Зеленський.

Доповнення

Як повідомили у ЄС, лідери ЄС зберуться в Гранаді в Іспанії, щоб почати обговорення пріоритетів на наступні роки. Підсумовуючи минулу роботу над тим, як посилити стратегічну автономію ЄС, дискусії допоможуть підготувати стратегічний порядок денний ЄС на майбутнє, п’ятирічний політичний план, щоб забезпечити ЄС загальними політичними вказівками та напрямками.

Також повідомлялося, що лідери ЄС зустрінуться в Іспанії для перших детальних обговорень щодо розширення та про те, як воно змінить ЄС.

Politico вказувало, що ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року.

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