Зеленский прибыл в Гранаду на саммит Европейского политического сообщества
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в испанский город Гранада на саммит лидеров стран ЕС и других стран - не из блока, пишет УНН.
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"Я прибыл в Гранаду, Испания, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества", - написал Зеленский в X.
Детали
Как сообщил Президент в соцсетях, "Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте".
"Будет работа в совместных форматах и важные двусторонние встречи. Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - отметил Глава государства.
По словам Зеленского, идет работа над усилением имеющейся в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. "Украина имеет весомые предложения", - сообщил он.
"Отдельное внимание – Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореплавания", - отметил Президент.
"Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", - подытожил Зеленский.
Дополнение
Как сообщили в ЕС, лидеры ЕС соберутся в Гранаде в Испании, чтобы начать обсуждение приоритетов на последующие годы. Подводя итоги прошлой работы по укреплению стратегической автономии ЕС, дискуссии помогут подготовить стратегическую повестку дня ЕС на будущее, пятилетний политический план, который снабдит ЕС общими политическими руководящими принципами и направлениями.
Также сообщалось, что лидеры ЕС встретятся в Испании для первых подробных обсуждений расширения и того, как оно изменит ЕС.
Politico указывало, что ЕС планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины до конца года.