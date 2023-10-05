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У Зеленского есть конкретные договоренности, ПВО в Украине будет больше - Кулеба

Киев • УНН

 • 421154 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. У Президента Владимира Зеленского есть конкретные договоренности относительно средств ПВО. Таких систем будет в Украине больше по результатам его визита в Гранаду. Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На этом саммите решение принимается на двусторонних встречах. Президент провел уже несколько из них, и безусловно на фоне трагедии, которая произошла в Купянске, очередной террористической атаки, ключевая тема это ПВО, зенитки, тяжелые системы, антидроновое оружие, средства радиотехнической борьбы, то есть все то, что позволит нам предотвращать подобные трагедии», - рассказал Кулеба.

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Он отметил, что у Зеленского есть конкретные договоренности по системам ПВО.

«Это была ключевая тема и у Президента есть конкретные договоренности, я не могу их сейчас озвучивать, но больше таких систем будет в Украине по результатам визита Президента в Гранаду», - сказал Кулеба.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Испании Педром Санчесом новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

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