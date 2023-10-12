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Испания передаст Украине установки Hawk и поставит боеприпасы - Минобороны

Киев • УНН

 • 428781 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Испания подтвердила, что передаст Украине установки для зенитных ракет Hawk, и анонсировала, что поставит артиллерийские боеприпасы и пулеметы, сообщило министерство обороны страны 11 октября, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания в формате "Рамштайн" подчеркнула важность присутствия Президента Украины Владимира Зеленского на открытии этой встречи и подробно рассказала о процессе передачи Украине "пусковых установок зенитных ракет Hawk, о которых объявил (премьер-министр Испании) Санчес и которые конкретно отвечают наиболее насущным потребностям, высказанным украинскими властями".

"Шесть новых зенитных ракетных установок будут интегрированы в американскую батарею", - сказала министр.

Кроме того, министр сообщила, что "сопутствующее обучение украинских операторов и специалистов по техническому обслуживанию Hawk будет проводиться в Испании, начиная со следующего месяца".

Роблес также сообщила о "предстоящей поставке партий артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм" и указала, что "в будущем также будет осуществлена транспортировка крупнокалиберных пулеметов для усиления украинского потенциала по борьбе с дронами".

Кроме того, она подтвердила, что в Украину уже направляются полевые пайки, за которыми последуют поставки электрогенераторов и водолазных компрессоров, а также зимнего снаряжения, и заявила о продолжении учений "с более чем 2000 обученными украинцами, а мы можем достичь 4000".

Напомним

Зеленский сообщал, что Испания передаст Украине 6 пусковых установок Hawk, а Германия работает над передачей дополнительной системы Patriot.

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