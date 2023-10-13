Підсумки сесії ПАРЄ: ухвалені три важливі резолюції стосовно України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів на пленарному засіданні у Стразбурзі ухвалила одразу три важливі резолюції на підтримку України. Про це розповіла телеканалу Рада голова постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає УНН.
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“ПАРЄ проголосувала три дуже потужні резолюції, які визнають голодомор — геноцидом українського народу, Визнають намагання сучасного геноциду — депортації українських дітей. Закликають повернути всіх незаконно переміщених осіб, всіх хто незаконно утримуються росією в ув’язненні”, — повідомила Марія Мезенцева.
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Зокрема, серед останніх затверджених ПАРЄ резолюцій, що стосуються України: “Роль Ради Європи у запобіганні конфліктам, відновленні довіри до міжнародних інституцій та сприянні глобальному миру” і “Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі”. Їх підтримала більшість із тих, хто голосував.
Очільниця постійної делегації України в ПАРЄ також наголосила, що важливим для політики України є й затверджені реформи міжнародних інституцій, таких як ООН, де росія займає незаконно крісло в Радбезі ООН. А також резолюція, у якій путіна визнали диктатором, а його режим диктаторським.
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Нагадаємо
Серед найперших затверджених ПАРЄ резолюцій було визнання Голодомор в Україні 1932/33 років актом геноциду українського народу. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила цей документ 12 жовтня.