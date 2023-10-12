ПАРЄ визнало Голодомор 32/33 років – Геноцидом Українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932/33 років актом геноциду українського народу. Про це повідомила голова постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає УНН.
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“Відновлення історичної справедливості! ПАРЄ визнало Голодомор — Геноцидом Українського народу!”, — написала парламентарка Марія Мезенцева у своєму телеграм каналі.
Деталі
Історичне рішення ухвалили 73 голосами “за” і одним “проти”.
Рішення ПАРЄ привітав Президент України Володимир Зеленський. Він висловив переконання, що росія буде покарана за усі свої злочини, не залежно від строків давності.
“Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини москви неминуче”, — написав Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х.
Подякував за історичне рішення європейцям і міністр МЗС України Дмитро Кулеба.
“Вдячний ПАРЄ за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Важливо, що ПАРЕ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це правильно з моральної, історичної і політичної точок зору” — написав Дмитро Кулеба у соцмережі Х.
Нагадаємо
На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а віднині й ПАРЄ.