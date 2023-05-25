Парламент Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Парламент Великої Британії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.
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"Парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякую. Історична справедливість - це ключ до розуміння, хто і що є справжнім злом", - написав Єрмак.
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