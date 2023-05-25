Парламент Британии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Парламент Великобритании признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил председатель ОП Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.
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"Парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо. Историческая справедливость - это ключ к пониманию, кто и что является настоящим злом", - написал Ермак.
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