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Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, передає УНН.

Цитата

"Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякую за це важливе рішення", - написав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Додамо

Рішення Словенії вже прокоментував голова ВР Руслан Стефанчук.

"Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом Українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину", - зазначив Стефанчук.

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