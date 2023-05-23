Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, передає УНН.
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"Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякую за це важливе рішення", - написав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Рішення Словенії вже прокоментував голова ВР Руслан Стефанчук.
"Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом Українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину", - зазначив Стефанчук.
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