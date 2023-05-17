Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Франції сенат визнав Голодомор геноцидом українського народу. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав голосування історичним, передає УНН.
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"Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість та вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторитися і ніколи не повинні бути забуті", - написав Кулеба у Twitter.
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У березні Парламент Франції визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.
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