Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Цитата

"Сенат Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повториться и никогда не должны быть забыты", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

В марте Парламент Франции признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Ранее Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.