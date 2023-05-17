Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Во Франции сенат признал Голодомор геноцидом украинского народа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал голосование историческим, передает УНН.
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"Сенат Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повториться и никогда не должны быть забыты", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее
В марте Парламент Франции признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Ранее Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.