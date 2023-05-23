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13 марта, 19:26 • 46528 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104122 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107334 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107529 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101560 просмотра

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13 марта, 10:29 • 94658 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110188 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа

Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа

Киев • УНН

 • 607050 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, передает УНН.

Цитата

"Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо за это важное решение", - написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Добавим

Решение Словении уже прокомментировал председатель ВР Руслан Стефанчук.

"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления", - отметил Стефанчук.

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