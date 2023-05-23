Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, передает УНН.
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"Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо за это важное решение", - написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Решение Словении уже прокомментировал председатель ВР Руслан Стефанчук.
"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления", - отметил Стефанчук.
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