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ПАСЕ признало Голодомор 32/33 годов - Геноцидом Украинского народа

ПАСЕ признало Голодомор 32/33 годов - Геноцидом Украинского народа

Киев • УНН

 • 979556 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932/33 годов актом геноцида украинского народа. Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Цитата

“Восстановление исторической справедливости! ПАСЕ признало Голодомор — Геноцидом Украинского народа!”, — написала парламентарий Мария Мезенцева в своем телеграм канале.

Детали

Историческое решение приняли 73 голосами “за” и одним “против”.

Решение ПАСЕ приветствовал Президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил убеждение, что россия будет наказана за все свои преступления, не в зависимости от сроков давности.

“Восстановление исторической справедливости и чествование памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления москвы неизбежно”, — написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.

Поблагодарил за историческое решение европейцев и министр МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Благодарен ПАСЕ за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Важно, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это правильно с моральной, исторической и политической точек зрения” — написал Дмитрий Кулеба в соцсети Х.

Напомним

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а отныне и ПАСЕ.

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