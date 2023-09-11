Подрядчик строительства Подольского моста предстал перед судом за присвоение бюджетных средств

Детали

Согласно материалам следствия, в декабре 2020 года генподрядчик строительства Подольского моста указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ. Речь идет, в частности, о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с привлечением водолазной станции на Подольском мостовом переходе.

Правоохранители провели осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов. По заключению экспертов работы на сумму более 6 млн грн. документально не подтверждаются.

Обвинительный акт направлен в Подольский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Напомним

Ранее по указанному факту в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева». Кроме того, упомянутым должностным лицам сообщено о подозрении по фактам завышения стоимости на аренде машин и механизмов на 104 млн грн, завышение стоимости работ с использованием наемного оборудования на 36 млн грн, а также завышение стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на 2 млн грн.

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