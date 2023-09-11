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Підрядник будівництва Подільського мосту постав перед судом за привласнення бюджетних коштів

Підрядник будівництва Подільського мосту постав перед судом за привласнення бюджетних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора генпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року генпідрядник будівництва Подільського мосту вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт. Йдеться, зокрема, про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході.

Правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів. За висновками експертів роботи на суму понад 6 млн грн. документально не підтверджуються.

Обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо

Раніше за вказаним фактом до суду скеровано обвинувальний акт відносно директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Крім того, згаданим посадовцям повідомлено про підозру за фактами завищення вартості на оренді машин та механізмів на 104 млн грн, завищення вартості робіт з використанням найманого обладнання на 36 млн грн, а також завищення вартості робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на 2 млн грн.

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