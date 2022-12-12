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Подделывали и сбывали лекарства от рака и гепатита В: разоблачена преступная группировка и изъят "товар" более чем на 60 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине разоблачена преступная группировка, которая занималась фальсификацией и сбытом фальсифицированных лекарственных средств от тяжелых заболеваний – рака, гепатита В и других. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Правоохранители в рамках расследования провели обыски в Киеве и Киевской области на объектах недвижимости, где, вероятно, подделывались и хранились лекарственные препараты. Также они провели проверку места жительства участников группировки, среди которых фигурировали иностранцы.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные терминалы, ноутбуки, банковские карты, черновые записи, комплектующие к лекарственным средствам – наклейки голограмм и QR-кода, принадлежности для склеивания упаковок, не заполнены лекарственные рецепты, 280 наименований дорогостоящих лекарственных средств иностранного производства – более 16 тыс. упаковок. Также у членов группировки было изъято около 300 тысяч долларов в разных валютах. По предварительным данным, сумма изъятых лекарственных средств по ценам фармацевтического рынка Украины составляет около 62 млн грн.

Добавим

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам изготовления и распространения фальсифицированных лекарственных средств, а также перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, контрафактных лекарственных средств (ч. 2,3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст.305, ч. 3 ст.307 УК Украины). Принимается вопрос о сообщении о подозрении участникам преступной группировки.

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