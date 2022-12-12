Підробляли і збували ліки від раку та гепатиту В: викрито злочинне угрупування та вилучено "товару" на понад 60 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні викрито злочинне угруповання, яке займалося фальсифікацією та збутом фальсифікованих лікарських засобів від тяжких хвороб – раку, гепатиту В та інших. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Правоохоронці у рамках розслідування провели обшуки у Києві та Київській області на об'єктах нерухомості, де ймовірно підроблялись та зберігались лікарські препарати. Також вони здійснили перевірку місця проживання учасників угруповання, серед яких фігурували іноземці.
Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні термінали, ноутбуки, банківські карти, чорнові записи, комплектуючі до лікарських засобів – наклейки голограм та QR-коду, приладдя для склеювання упаковок, не заповнені лікарські рецепти, 280 найменувань дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва – понад 16 тис. упаковок. Також у членів угруповання було вилучено близько 300 тисяч доларів США в різних валютах. За попередніми даними, сума вилучених лікарських засобів за цінами фармацевтичного ринку України становить близько 62 млн грн.
Додамо
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами виготовлення та розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів, а також переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, контрафактних лікарських засобів (ч. 2,3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України) триває. Ухвалюється питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.