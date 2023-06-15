Подрыв Каховской ГЭС: вода вымывает исторические артефакты в неисследованных курганах Херсонщины

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"Исторические артефакты, которые находились в неисследованных курганах Херсонщины, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими военными, на данный момент вымываются из земли и мощным течением разносятся по берегам рек и на побережье Черного моря", - говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА призвали жителей, которые заметили такие объекты, немедленно обратиться в Херсонский областной краеведческий музей и сообщить о находке.

Контактный номер телефона музея: 066 35 51 407.

Напомним

В Минкульте сообщали, что следствием катастрофы на Каховской ГЭС стало разворовывание копателями-грабителями археологических объектов культурного наследия Украины.