Підрив Каховської ГЕС: вода вимиває історичні артефакти в недосліджених курганах Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, історичні артефакти, які знаходилися в недосліджених курганах Херсонщини, вимиваються із землі. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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"Історичні артефакти, які знаходилися в недосліджених курганах Херсонщини, через підрив Каховської ГЕС російськими військовими, на разі вимиваються із землі і потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
У Херсонській ОВА закликали мешканців, які помітили такі об'єкти, негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку.
Контактний номер телефону музею: 066 35 51 407.
Нагадаємо
У Мінкульті повідомляли, що наслідком катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних об’єктів культурної спадщини України.