Підрив Каховської ГЕС: копачі-грабіжники розкрадають археологічну спадщину України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Наслідком катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних об’єктів культурної спадщини України. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
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"Сотні об’єктів культурної спадщини на території спричиненої росіянами масштабної катастрофи - підриву Каховської ГЕС - були пошкоджені, затоплені або, як самі споруди ГЕС, — знищені навмисне. Однак чи не найбільших втрат може зазнати безцінна археологічна спадщина України.
За часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів. Різке падіння рівня води після підриву дамби та розмивання берегів і затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні", - зазначають в МКІП.
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Крім того, повідомляється, що на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, що визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів.
Як зазначається, МКІП звернулося до керівників ОВА постраждалих областей, а також до МВС та правоохоронних органів задля ефективної протидії пограбуванню археологічних об‘єктів.
"Задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт об‘єднають зусилля науковці-археологи, музейники, пам‘ятко- та правоохоронці. Відповідну дорожню карту фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником "Хортиця", - написали в Мінкульті.
Там додали, що роботи з моніторингу та фіксації стану об‘єктів тривають від перших днів зміни рівня води у Каховському водосховищі, зокрема, у Запоріжжі.
Нагадаємо
У зв'язку із збройною агресією рф проти України постраждали вже 1520 об'єктів культурної інфраструктури, з них майже третина зруйнована.