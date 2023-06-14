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Подрыв Каховской ГЭС: копатели-грабители разворовывают археологическое наследие Украины

Киев • УНН

 • 12060327 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Следствием катастрофы на Каховской ГЭС стало хищение копателями-грабителями археологических объектов культурного наследия Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Подрыв Каховской ГЭС: копатели-грабители разворовывают археологическое наследие Украины

Цитата

"Сотни объектов культурного наследия на территории вызванной россиянами масштабной катастрофы - подрыва Каховской ГЭС - были повреждены, затоплены или, как сами сооружения ГЭС, — уничтожены умышленно. Однако едва ли не наибольшие потери может понести бесценное археологическое наследие Украины.

Во времена создания Каховского водохранилища под его водами оказались археологические объекты разных периодов. Резкое падение уровня воды после подрыва дамбы и размывания берегов и затопления территорий ниже по течению Днепра привело к критической ситуации с охраной археологического наследия в регионе", - отмечают в МКИП.

Детали

Кроме того, сообщается, что на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской области активизировались копатели-грабители, собирающие ценные предметы с помощью металлодетекторов.

Как отмечается, МКИП обратилось к руководителям ОВА пострадавших областей, а также в МВД и правоохранительные органы для эффективного противодействия ограблению археологических объектов.

"Для мониторинга, фиксации повреждений и других неотложных работ объединят усилия ученые-археологи, музейщики, памятники и правоохранители. Соответствующую дорожную карту специалисты МКИП обсудили с Институтом археологии НАН Украины и другими партнерами, а также с Национальным заповедником "Хортица", - написали в Минкульте.

Там добавили, что работы по мониторингу и фиксации состояния объектов продолжаются с первых дней изменения уровня воды в Каховском водохранилище, в частности, в Запорожье.

Напомним

В связи с вооруженной агрессией рф против Украины пострадали уже 1520 объектов культурной инфраструктуры, из них почти треть разрушена.

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