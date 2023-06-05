Культурні втрати: у Мінкульті назвали кількість знищеного через російську агресію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У зв'язку із збройною агресією рф проти України постраждали вже 1520 об'єктів культурної інфраструктури, з них майже третина зруйнована, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, пише УНН.
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"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії... Збитків зазнали 1520 об’єктів культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них майже третина (541) – зруйновані", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства в Telegram.
Разом з тим, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 56 одиниць.
За даними міністерства, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях. Так, загалом постраждали: клубні заклади - 727; бібліотеки - 571; музеї та галереї - 82; театри та філармонії - 25; заклади мистецької освіти - 115.
Додамо
У Мінкульті також наголосили, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених об’єктів культурної інфраструктури.
Нагадаємо
Міжнародна рада музеїв спільно з Міністерством культури та інформаційної політики підготували "Надзвичайний Червоний список культурних цінностей під загрозою - Україна". Він презентує список цінностей, які можуть бути викрадені росіянами.