Культурные потери: в Минкульте назвали количество уничтоженного из-за российской агрессии

Детали

"МКИП продолжает фиксировать повреждения объектов культурной инфраструктуры в Украине в результате российской агрессии... Ущерб понесли 1520 объектов культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Из них почти треть (541) – разрушены", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram.

Вместе с тем, за последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 56 единиц.

По данным министерства, наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Луганской и Запорожской областях. В целом пострадали: клубные учреждения - 727; библиотеки - 571; музеи и галереи - 82; театры и филармонии - 25; учреждения художественного образования - 115.

Добавим

В Минкульте также отметили, что сейчас почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества поврежденных объектов культурной инфраструктуры.

Напомним

Международный совет музеев совместно с Министерством культуры и информационной политики подготовили "Чрезвычайный Красный список культурных ценностей под угрозой - Украина". Он представляет список ценностей, которые могут быть похищены россиянами.