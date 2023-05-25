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Міжнародна рада музеїв спільно з МКІП подготувала Червоний список культурних цінностей під загрозою

Міжнародна рада музеїв спільно з МКІП подготувала Червоний список культурних цінностей під загрозою

Київ • УНН

 • 935298 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Міжнародна рада музеїв (Іnternational Council of Museums) спільно з Міністерством культури та інформаційної політики підготували "Надзвичайний Червоний список культурних цінностей під загрозою - Україна". Він презентує список цінностей, які можуть бути викрадені росіянами, пише УНН з посиланням на сайт МКІП.

Цитата

"Список презентує категорії культурних цінностей України, які перебувають під загрозою викрадення, мародерства, незаконного вивезення, і складається з 53 типів об’єктів, що належать до 7 категорій – археологія, книги та рукописи, нумізматика, а також народне, релігійне, прикладне та образотворче мистецтво", - поінформувало МКІП.

Деталі

Зазначається, що у списку представлені об'єкти, що "підкреслюють багату, давню та різноманітну" культурну спадщину України - від скіфів до 20 століття. Про плани створення Червоного списку ICOM та МКІП оголосили 28 червня 2022 року. Протягом цього часу експерти з 11 музеїв по всій Україні співпрацювали з Департаментом охорони спадщини ICOM для дослідження та підготовки зазначеного переліку культурних цінностей під загрозою.

Як йдеться у документі, метою списку є сприяння охороні культурної спадщини України шляхом визначення типів об’єктів, які піддаються найбільшому ризику.

"Музеї, аукціонні будинки, арт-дилери та колекціонери закликають не купувати предмети, подібні до тих, що представлені в цьому Надзвичайному Червоному списку, без ретельного дослідження їх походження та всієї відповідної юридичної документації", - йдеться в документі.

ICOM наголосило, що будь-які культурні артефакти, які могли походити з України як до, так і після повномасштабного вторгнення рф мають "ретельно перевірятися". Також мають бути встановлені запобіжні заходи перед укладенням будь-якої операції, підкреслила рада. 

Нагадаємо

Представництво Президента України в АР Крим 23 травня повідомило, що російські окупанти пограбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" і вивезли велику кількість цінних артефактів, включаючи золото Візантії, до великого новгорода. При цьому стверджуючи, що предмети призначені для виставки.

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