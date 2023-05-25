Международный совет музеев совместно с МКИП подготовил Красный список культурных ценностей под угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Международный совет музеев (International Council of Museums) совместно с Министерством культуры и информационной политики подготовили "Чрезвычайный Красный список культурных ценностей под угрозой - Украина". Он представляет список ценностей, которые могут быть похищены россиянами, пишет УНН со ссылкой на сайт МКИП.
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"Список представляет категории культурных ценностей Украины, которые находятся под угрозой похищения, мародерства, незаконного вывоза, и состоит из 53 типов объектов, относящихся к 7 категориям – археология, книги и рукописи, нумизматика, а также народное, религиозное, прикладное и изобразительное искусство", - проинформировало МКИП.
Детали
Отмечается, что в списке представлены объекты, которые "подчеркивают богатое, древнее и разнообразное" культурное наследие Украины - от скифов до 20 века. О планах создания Красного списка ICOM и МКИП объявили 28 июня 2022 года. В течение этого времени эксперты из 11 музеев по всей Украине сотрудничали с Департаментом охраны наследия ICOM для исследования и подготовки указанного перечня культурных ценностей под угрозой.
Как говорится в документе, целью списка является содействие охране культурного наследия Украины путем определения типов объектов, которые подвергаются наибольшему риску.
"Музеи, аукционные дома, арт-дилеры и коллекционеры призывают не покупать предметы, подобные тем, которые представлены в этом Чрезвычайном Красном списке, без тщательного исследования их происхождения и всей соответствующей юридической документации", - говорится в документе.
ICOM отметило, что любые культурные артефакты, которые могли происходить из Украины как до, так и после полномасштабного вторжения рф должны "тщательно проверяться". Также должны быть установлены меры предосторожности перед заключением любой сделки, подчеркнул совет.
Напомним
Представительство Президента Украины в АР Крым 23 мая сообщило, что российские оккупанты ограбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли большое количество ценных артефактов, включая золото Византии, в большой новгород. При этом утверждая, что предметы предназначены для выставки.