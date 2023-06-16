Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды на Херсонщине меньше чем 1,5 метра

Детали

Вода отошла от Даровки, Нигульца, Ясной Поляны, Заречного, Казацкого, Одрадокаменки.

Под водой оставляют 1 509 домов. В течение дня вода отступила от 140 домов.

Взрывотехники обследовали более 168 гектар, из которых 118 в херсонском микрорайоне Остров. Взрывов не обнаружили.

Энергетики восстановили электроснабжение для 179 абонентов в Херсоне, в области вернули свет сразу в 4 населенных пункта.

Коммунальщики продолжают откачивать воду и убирать мусор с подтопленных объектов. Восстанавливается распределение газа.

Был открыт проезд по двум мостам в Калиновском и Давыдовом броде.

В наиболее пострадавшем районе Херсона Корабел работало более 300 специалистов. Откачали воду из 18 домов, расчищали улицы. Вывезли 60 тонн мусора.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Херсонщине сообщил, что из 10 регионов Украины направят в зону бедствия в Херсонскую область по 15 своих специалистов для проведения технических обследований пострадавшего жилья из-за подрыва Каховской ГЭС.