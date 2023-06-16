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Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды на Херсонщине меньше чем 1,5 метра

Киев • УНН

 • 1382025 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Средний уровень воды на Херсонщине составляет 1,49 метра. На правобережье подтоплены 11 населенных пунктов. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды на Херсонщине меньше чем 1,5 метра

Детали 

Вода отошла от Даровки, Нигульца, Ясной Поляны, Заречного, Казацкого, Одрадокаменки.

Под водой оставляют 1 509 домов. В течение дня вода отступила от 140 домов.

Взрывотехники обследовали более 168 гектар, из которых 118 в херсонском микрорайоне Остров. Взрывов не обнаружили. 

Энергетики восстановили электроснабжение для 179 абонентов в Херсоне, в области вернули свет сразу в 4 населенных пункта. 

Коммунальщики продолжают откачивать воду и убирать мусор с подтопленных объектов. Восстанавливается распределение газа. 

Был открыт проезд по двум мостам в Калиновском и Давыдовом броде. 

В наиболее пострадавшем районе Херсона Корабел работало более 300 специалистов. Откачали воду из 18 домов, расчищали улицы. Вывезли 60 тонн мусора.

Напомним 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Херсонщине сообщил, что из 10 регионов Украины направят в зону бедствия в Херсонскую область по 15 своих специалистов для проведения технических обследований пострадавшего жилья из-за подрыва Каховской ГЭС.

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