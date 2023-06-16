Підрив Каховської ГЕС: рівень води на Херсонщині менше ніж 1,5 метра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Середній рівень води на Херсонщині складає 1,49 метра. На правобережжі підтоплено 11 населених пунктів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Вода відійшла від Дарівки, Нігульця, Ясної Поляни, Зарічного, Козацького, Одрадокам'янки.
Під водою залишають 1 509 будинків. Протягом дня вода відступила від 140 осель.
Вибухотехніки обстежили понад 168 гектар, з яких 118 у херсонському мікрорайоні Острів. Вибухівок не виявили.
Енергетики відновили електропостачання для 179 абонентів у Херсоні, в області повернули світло одразу в 4 населених пунктів.
Комунальники продовжують відкачувати воду та прибирати сміття з підтоплених об'єктів. Відновлюється розподіл газу.
Було відкрито проїзд двома мостами у Калинівському та Давидовому броді.
У найбільш постраждалому районі Херсону Корабел працювало більш як 300 фахівців. Відкачали воду з 18 будинків, розчищали вулиці. Вивезли 60 тонн сміття.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїздного засідання уряду на Херсонщині повідомив, що з 10 регіонів України направлять до зони лиха в Херсонську область по 15 своїх спеціалістів для проведення технічних обстежень постраждалого житла через підрив Каховської ГЕС.