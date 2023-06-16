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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Підрив Каховської ГЕС: рівень води на Херсонщині менше ніж 1,5 метра

Київ • УНН

 • 1382025 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Середній рівень води на Херсонщині складає 1,49 метра. На правобережжі підтоплено 11 населених пунктів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Підрив Каховської ГЕС: рівень води на Херсонщині менше ніж 1,5 метра

Деталі 

Вода відійшла від Дарівки, Нігульця, Ясної Поляни, Зарічного, Козацького, Одрадокам'янки.

Під водою залишають 1 509 будинків. Протягом дня вода відступила від 140 осель.

Вибухотехніки обстежили понад 168 гектар, з яких 118 у херсонському мікрорайоні Острів. Вибухівок не виявили. 

Енергетики відновили електропостачання для 179 абонентів у Херсоні, в області повернули світло одразу в 4 населених пунктів. 

Комунальники продовжують відкачувати воду та прибирати сміття з підтоплених об'єктів. Відновлюється розподіл газу. 

Було відкрито проїзд двома мостами у Калинівському та Давидовому броді. 

У найбільш постраждалому районі Херсону Корабел працювало більш як 300 фахівців. Відкачали воду з 18 будинків, розчищали вулиці. Вивезли 60 тонн сміття.

Нагадаємо 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїздного засідання уряду на Херсонщині повідомив, що з 10 регіонів України направлять до зони лиха в Херсонську область по 15 своїх спеціалістів для проведення технічних обстежень постраждалого житла через підрив Каховської ГЕС.

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