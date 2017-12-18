Предприятия ГПЗКУ могут стать жертвами "скрытой приватизации" - Мосийчук
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Передача активов ГПЗКУ практически обанкротившемуся ГАК "Хлеб Украины" выглядит как "скрытая приватизация". Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Игорь Мосийчук.
"Передача предприятий зерновой корпорации, на первый взгляд, выглядит как схема по отчуждению имущества по такой себе "скрытой приватизации". Трудно сказать, кто за этим стоит, ситуация однозначно требует изучения", - сказал он.
Также, Мосийчук предположил, что Украина может рассчитаться за миллиардный кредит с Китаем именно активами ГПЗКУ.
"По процедуре есть ликвидатор, который будет реализовывать данное имущество. То, за что активы реализуются, - будет отдано китайцам. Или еще один вариант - китайцы скажут, что заберут активы в управление. На сколько мне известно, китайская продовольственная компания искала в Украине мощности для приобретения", - сказал Мосийчук.
Напомним, ГАК "Хлеб Украины" пока через суды отчуждает активы Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ).
Уже пять предприятий ГПЗКУ, согласно решениям суда, подлежат передаче ГАК.
Такая ситуация смутила китайских инвесторов ГПЗКУ, которые на прошлой неделе приезжали с официальным визитом в Украину и встретились с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Как пишут "Экономические известия", китайская сторона заподозрила попытку украинской власти способом вывода активов из ГПЗКУ в ГАК "Хлеб Украины" избежать выплат по полуторамиллиардному китайскому кредиту.
В посольстве Китайской Народной Республики ситуацию с кредитом и возможные претензии из-за него к украинской власти комментировать УНН отказались, посоветовав при этом обратиться к украинскому правительству.