Підприємства ДПЗКУ можуть стати жертвами "прихованої приватизації" - Мосійчук
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Передача активів ДПЗКУ практично збанкрутілому ДАК "Хліб України" виглядає як "прихована приватизація". Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Ігор Мосійчук.
"Передача підприємств зернової корпорації, на перший погляд, виглядає як схема по відчуженню майна по такій собі "прихованій приватизації". Важко сказати, хто за цим стоїть, ситуація однозначно потребує вивчення", - сказав він.
Також, Мосійчук припустив, що Україна може розрахуватися за мільярдний кредит з Китаєм саме активами ДПЗКУ.
"За процедурою є ліквідатор, який реалізовуватиме дане майно. Те, за що активи реалізуються, - буде віддано китайцям. Або іще один варіант - китайці скажуть, що заберуть активи в управління. На скільки мені відомо, китайська продовольча компанія шукала в Україні потужності для придбання", - сказав Мосійчук.
Нагадаємо, ДАК “Хліб України” наразі через суди відчужує активи Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ).
Вже п'ять підприємств ДПЗКУ, згідно рішень суду, підлягають передачі ДАКу.
Така ситуація збентежила китайських інвесторів ДПЗКУ, які минулого тижня приїздили з офіційним візитом до України і мали зустріч з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Як пишуть “Економічні вісті”, китайська сторона запідозрила спробу української влади у спосіб виведення активів із ДПЗКУ до ДАК “Хліб Україна” уникнути виплат за півторамільярдним китайським кредитом.
У посольстві Китайської Народної Республіки ситуацію із кредитом та ймовірні претензії через нього до української влади коментувати УНН відмовилися, порадивши при цьому звернутися до українського уряду.