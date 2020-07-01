Предприниматель Андрей Веселый инициировал дизайн-конкурс на "код города" в Дрогобыче

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 39993 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 59585 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110827 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119715 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122659 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 160837 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119260 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149048 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104763 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102979 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 100029 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 37692 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 87216 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 102712 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 58034 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 120842 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 160837 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 149048 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 399191 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 349318 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 22189 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 23995 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 99581 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110684 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138521 просмотра
Актуальное
Предприниматель Андрей Веселый инициировал дизайн-конкурс на "код города" в Дрогобыче

Предприниматель Андрей Веселый инициировал дизайн-конкурс на "код города" в Дрогобыче

Киев  •  УНН

 • 27097 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области стартовал конкурс на лучшую идею обновления объектов и локаций центра города. Проект инициировал Благотворительный фонд семьи Веселого. Его глава, предприниматель Андрей Веселый надеется, что “Код города” будет способствовать осовремениванию и улучшению внешнего вида исторического центра, передает УНН.

“Мы объявили дизайн-конкурс „Код города“, чтобы привлечь внимание к проблемам исторического центра города и показать, каким красивым, современным и развитым может быть Дрогобыч. Городом, в котором действительно хочется жить. Поэтому я искренне приглашаю к участию в конкурсе всех неравнодушных горожан”, — подчеркнул Андрей Веселый.

Чтобы присоединиться к “Коду города”, участникам необходимо сделать фото любой локации в центре (улицы, двора, дома или архитектурного ансамбля, площади, сквера и т.д.) и предложить оригинальную идею ее благоустройства.

Организаторы рассказывают, что к участию в конкурсе допускаются фотоиллюстрации, эскизы, презентации и 3D модели. Макет с концептом обновления выбранной локации нужно отправить на электронный адрес Фонда [email protected] до 15 июля 2020 года.

Трое победителей конкурса получат денежную премию от Фонда семьи Веселого.

Организаторы “Кода города” рассказывают, что Дрогобыч насчитывает почти тысячелетнюю историю. Это второй по величине город Львовской области. Он имеет множество исторических и архитектурных памятников, замечательную природу и особый галицкий характер. А самое главное — Дрогобыч имеет огромный потенциал, который до сих пор остается не раскрытым. Это касается и туристического направления, и инвестиционной привлекательности, и экономического развития. Для популяризации этой идеи и был учрежден конкурс на дизайн-код города.

“Дрогобычане любят родной город, знают и уважают его историю, увлекаются архитектурой. Город имеет много достопримечательностей, которые необходимо хранить и восстанавливать. Однако время неустанно меняет Дрогобыч. Город живет, он должен развиваться, обновляться, на полную использовать свой инвестиционный и рекреационный потенциал, — рассказывает Андрей Веселый, — Внешний вид, в частности, исторического центра города на сегодня искажают незаконные и неуместные МАФы, заброшенные здания, потрепанные фасады, разбитые дороги. Это отпугивает от Дрогобыча туристов, и одновременно создает дискомфорт для жизни горожан. Итак, ситуацию надо менять. Необходимо генерировать и продвигать идеи по благоустройству, а для их воплощения привлекать отечественных и зарубежных инвесторов, поскольку бюджетных средств ощутимо не хватает”.

Вместе с тем, отмечает глава Фонда, город наполнен сознательными и творческими жителями. У них есть уникальные идеи и свое видение обустройства и развития Дрогобыча.

Подробная информация о ходе конкурса “Код города” есть на официальной странице Фонда в Facebook.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы