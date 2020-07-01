Предприниматель Андрей Веселый инициировал дизайн-конкурс на "код города" в Дрогобыче
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области стартовал конкурс на лучшую идею обновления объектов и локаций центра города. Проект инициировал Благотворительный фонд семьи Веселого. Его глава, предприниматель Андрей Веселый надеется, что “Код города” будет способствовать осовремениванию и улучшению внешнего вида исторического центра, передает УНН.
“Мы объявили дизайн-конкурс „Код города“, чтобы привлечь внимание к проблемам исторического центра города и показать, каким красивым, современным и развитым может быть Дрогобыч. Городом, в котором действительно хочется жить. Поэтому я искренне приглашаю к участию в конкурсе всех неравнодушных горожан”, — подчеркнул Андрей Веселый.
Чтобы присоединиться к “Коду города”, участникам необходимо сделать фото любой локации в центре (улицы, двора, дома или архитектурного ансамбля, площади, сквера и т.д.) и предложить оригинальную идею ее благоустройства.
Организаторы рассказывают, что к участию в конкурсе допускаются фотоиллюстрации, эскизы, презентации и 3D модели. Макет с концептом обновления выбранной локации нужно отправить на электронный адрес Фонда [email protected] до 15 июля 2020 года.
Трое победителей конкурса получат денежную премию от Фонда семьи Веселого.
Организаторы “Кода города” рассказывают, что Дрогобыч насчитывает почти тысячелетнюю историю. Это второй по величине город Львовской области. Он имеет множество исторических и архитектурных памятников, замечательную природу и особый галицкий характер. А самое главное — Дрогобыч имеет огромный потенциал, который до сих пор остается не раскрытым. Это касается и туристического направления, и инвестиционной привлекательности, и экономического развития. Для популяризации этой идеи и был учрежден конкурс на дизайн-код города.
“Дрогобычане любят родной город, знают и уважают его историю, увлекаются архитектурой. Город имеет много достопримечательностей, которые необходимо хранить и восстанавливать. Однако время неустанно меняет Дрогобыч. Город живет, он должен развиваться, обновляться, на полную использовать свой инвестиционный и рекреационный потенциал, — рассказывает Андрей Веселый, — Внешний вид, в частности, исторического центра города на сегодня искажают незаконные и неуместные МАФы, заброшенные здания, потрепанные фасады, разбитые дороги. Это отпугивает от Дрогобыча туристов, и одновременно создает дискомфорт для жизни горожан. Итак, ситуацию надо менять. Необходимо генерировать и продвигать идеи по благоустройству, а для их воплощения привлекать отечественных и зарубежных инвесторов, поскольку бюджетных средств ощутимо не хватает”.
Вместе с тем, отмечает глава Фонда, город наполнен сознательными и творческими жителями. У них есть уникальные идеи и свое видение обустройства и развития Дрогобыча.
Подробная информация о ходе конкурса “Код города” есть на официальной странице Фонда в Facebook.