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Підприємець Андрій Веселий ініціював дизайн-конкурс на "код міста" у Дрогобичі

Підприємець Андрій Веселий ініціював дизайн-конкурс на "код міста" у Дрогобичі

Київ • УНН

 • 27099 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У місті Дрогобич на Львівщині стартував конкурс на кращу ідею оновлення об’єктів та локацій середмістя. Проект започаткував Благодійний фонд родини Веселого. Його голова, підприємець Андрій Веселий сподівається, що “Код міста” сприятиме осучасненню та покращенню зовнішнього вигляду історичного центру, передає УНН.

“Ми започаткували конкурс „Код міста“, щоб привернути увагу до проблем історичного середмістя та показати, яким гарним, сучасним та розвиненим може бути Дрогобич. Містом, в якому справді хочеться жити. Тому я щиро запрошую до участі у конкурсі всіх небайдужих містян”, — підкреслив Андрій Веселий.

Щоб долучитися до “Коду міста”, учасникам необхідно зробити фото будь-якої локації у середмісті (вулиці, двору, будинку чи архітектурного ансамблю, площі, скверу тощо) та запропонувати оригінальну ідею її благоустрою.

Організатори розповідають, що до участі у конкурсі допускаються фотоілюстрації, ескізи, презентації та 3D моделі. Макет із концептом оновлення обраної локації потрібно надіслати на електрону адресу Фонду [email protected] до 15 липня 2020 року.

Троє переможців конкурсу отримають грошову премію від Фонду родини Веселого.

Організатори “Коду міста” розповідають, що Дрогобич налічує майже тисячолітню історію. Це друге за кількістю населення місто Львівської області. Воно має безліч історичних та архітектурних пам’яток, чудову природу та особливий галицький характер. А найголовніше — Дрогобич має величезний потенціал, що досі залишається не розкритим. Це стосується і туристичного напрямку, і інвестиційної привабливості, і економічного розвитку. Саме для популяризації цієї ідеї і був започаткований конкурс на дизайн-код міста.

“Дрогобичани люблять рідне місто, знають та шанують його історію, захоплюються архітектурою. Місто має багато пам’яток, які необхідно зберігати та відновлювати. Проте час невпинно змінює Дрогобич. Місто живе, воно має розвиватися, оновлюватися, на повну використовувати свій інвестиційний та рекреаційний потенціал, — розповідає Андрій Веселий, — Зовнішній вигляд, зокрема, історичного середмістя на сьогодні спотворюють незаконні та недоречні МАФи, занедбані будівлі, пошарпані фасади, розбиті дороги. Це відлякує від Дрогобича туристів, і водночас створює дискомфорт для життя містян. Отже, ситуацію треба змінювати. Необхідно генерувати та просувати ідеї з благоустрою, а для їх втілення залучати вітчизняних та закордонних інвесторів, бо бюджетних коштів відчутно бракує”.

Разом із тим, зазначає голова Фонду, місто сповнено свідомими і творчими жителями. Вони мають ідеї та власне бачення облаштування та розвитку Дрогобича.

Детальна інформація про перебіг конкурсу “Код міста” є на офіційній сторінці Фонду у Facebook.

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