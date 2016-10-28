Подпольный цех по производству алкоголя разоблачили в Днепропетровской области

Установлено, что двое 24-летних жителей Кривого Рога организовали в гараже, который принадлежит одному из них, подпольных цех по производству фальсификовних алкогольных напитков, где производили в том чиисла и подделки дорогих элитных брендов.

Фальсификат преступники реализовывали через сеть Интернет. Для маскировки противоправной деятельности на сайте, где был выставлен "ассортимент", было указано вымышленное имя продавца. "Товар" доставляли с помощью компаний-перевозчиков.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины прекращена деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции.

Всего правоохранители изъяли ТМЦ на общую сумму около 300 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.