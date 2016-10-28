Підпільний цех з виробництва алкоголю викрили на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва алкоголю, який продавали через мережу Інтернет. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
Встановлено, що двоє 24-річних жителів Кривого Рогу організували у гаражі, який належить одному з них, підпільних цех з виробництва фальсифіковних алкогольних напоїв, де виробляли в тому чиислі і підробки дорогих елітних брендів.
Фальсифікат злочинці реалізовували через мережу Інтернет. Для маскування протиправної діяльності на сайті, де був виставлений “асортимент продукції”, було вказано вигадане ім’я продавця. “Товар” доставляли за допомогою компаній-перевізників.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України припинено діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва алкогольної продукції.
Всього правоохоронці вилучили ТМЦ на загальну суму близько 300 тис. грн.
Тривають слідчі дії.