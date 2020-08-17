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Поджог машины программы расследований в Броварах: полиция начала производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киевской области правоохранители начали уголовное производство по факту возгорания автомобиля работника СМИ в Броварах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

"Ночью на спецлинию "102" поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также повреждения получила и машина, которая была припаркована рядом", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что на место происшествия прибыли полицейские Броварского отдела полиции и спасатели, которые ликвидировали пожар.

"Во время проведения первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для проведения экспертного исследования по установлению причин возгорания автомобиля... Событие квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении полицейских.

Так, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Отметим, речь идет, вероятно, о транспортном средстве программы журналистских расследований "Схемы".

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура.

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