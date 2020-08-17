У Броварах вночі спалили автомобіль програми журналістських розслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Броварах, що під Києвом, спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” Бориса Мазура. Про це на своїй сторінці в Facebook написала його колега по проекту Наталія Седлецька, передає УНН.
“Співробітнику програми розслідувань “Схеми” спалили авто. Борис Мазур - наш незмінний водій та постійний учасник знімальної групи. Це трапилось під його будинком у Броварах о пів на першу ночі, машина відновленню не підлягає. На місці працює поліція”, - написала Наталія Седлецька.
За словами журналіста Михайла Ткача, на цьому автомобілі вони чотири роки знімали матеріали.
Нагадаємо, поліцейські розслідують побиття журналіста на столичному Подолі.