В Броварах ночью сожгли автомобиль программы журналистских расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура. Об этом на своей странице в Facebook написала его коллега по проекту Наталья Седлецкая, передает УНН.
"Сотруднику программы расследований "Схемы" сожгли автомобиль. Борис Мазур - наш неизменный водитель и постоянный участник съемочной группы. Это случилось под его домом в Броварах в половине первого ночи, машина восстановлению не подлежит. На месте работает полиция", - написала Наталья Седлецкая.
По словам журналиста Михаила Ткача, на этом автомобиле они четыре года снимали материалы.
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