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Поліцейські розслідують побиття журналіста на столичному Подолі

Поліцейські розслідують побиття журналіста на столичному Подолі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Столичні правоохоронці проводять перевірку і розслідують побиття представника ЗМІ в Подільському районі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Поліцейські встановлюють обставини конфлікту за участю журналіста в Подільському районі столиці. За вказаним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка діям кожного з учасників цього інциденту”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вчора о 19:30 до столичної поліції від чоловіка надійшло повідомлення про конфлікт із невідомими на проспекті Свободи. На місце події оперативний черговий направив екіпаж патрульної поліції.

“Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що між заявником та компанією чоловіків відбувся конфлікт, під час якого один із них вдарив представника ЗМІ. Потерпілий звернувся до Подільського управління поліції із заявою, яка зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що оскільки одним із учасників інциденту виявився працівник поліції, то, за дорученням керівника столичної поліції Андрія Крищенка, за вказаним фактом призначено службову перевірку. На час її проведення поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру водію, який побив поліцейського.

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