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У Києві повідомили про підозру водію, який побив поліцейського

У Києві повідомили про підозру водію, який побив поліцейського

Київ • УНН

 • 12208 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. У Києві повідомили про підозру 26-річному водію, який вдарив в обличчя і у грудну клітину поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києві.

"…повідомлено про підозру 26- річному уродженцю Миколаївської області за фактом заподіяння побоїв працівнику правоохоронного органу під час несення служби", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався в ніч на 12 липня 2020 року на Проспекті Степана Бандери у міста Києві.

Підозрюваний, перебуваючи за кермом автомобіля марки Audi, порушив Правила дорожнього руху, в результаті чого був зупинений патрульною поліцією. На законні вимоги поліцейського про надання документів чоловік почав поводити себе агресивно, провокував словесну суперечку, відмовлявся проходити тест на стан сп’яніння з використанням приладу Drager. Після цього зловмисник раптово наніс поліцейському, який складав на нього постанову про адмінпорушення, удар кулаком в обличчя та в область грудної клітини.

Чоловіка, який наніс поліцейському тілесні ушкодження, затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За вчинений злочин зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, Краматорська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який зламав ніс поліцейському, що прийшов до нього з обшуком.

Українські Національні Новини

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