На Донеччині судитимуть чоловіка, який зламав поліцейському ніс під час обшуку

"Краматорською місцевою прокуратурою погоджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України", - повідомили в прокуратурі.

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що 7 травня троє оперуповноважених та старший слідчий разом із понятими прийшли до помешкання фігуранта у справі про збут вибухових речовин з метою проведення обшуку.

"На законну вимогу співробітників поліції ознайомитись з ухвалою слідчого судді та впустити їх до квартири зловмисник став чинити опір та умисно вдарив одного з поліцейських кулаком в область носа. Лікарі діагностували у потерпілого перелом кісток носа та забій м’яких тканин обличчя. Максимальне покарання за санкціями статей – до 5 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні пресслужби.

Як повідомляв УНН, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно військової службової особи - старшого керівника стрільб, якого підозрюють у загибелі та травмуванні підлеглих під час проведення навчальних стрільб на території одного з військових полігонів, розташованого на Київщині.