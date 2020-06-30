Капітана ЗСУ судитимуть за підозрою у загибелі та травмуванні підлеглих під час стрільб

"30 червня 2020 року військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України спільно з Територіальним управлінням ДБР у м. Києві скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військової службової особи - старшого керівника стрільб", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що 4 серпня 2017 року під час проведення навчальних стрільб на території одного з військових полігонів, розташованого на Київщині, старший керівник стрільб не впевнився у відсутності перешкод для стрільби, а також під час стрільби належним чином не стежив за суворим дотриманням заходів безпеки та порядку виконання вогневих завдань згідно курсу підготовки артилерії.

"Вказаний капітан ЗСУ, не отримавши доповідь про вибуття військовослужбовців з командно-спостережного пункту, дав дозвіл мінометному розрахунку на постріл з 120 мм міномету. Внаслідок цього відбулось пряме попадання у спостережний пункт, в якому знаходився особовий склад. Внаслідок розриву 120 мм міни 2 військовослужбовці загинули на місці та 4 отримали тяжкі тілесні ушкодження", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, капітана ЗСУ судитимуть за розкрадання 660 літрів авіаційного гасу.