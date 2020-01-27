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Капітана ЗСУ судитимуть за розкрадання 660 літрів авіаційного гасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні судитимуть капітана ЗСУ, який протягом 2019 року викрав 660 літрів авіаційного гасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

Капітана ЗСУ судитимуть за розкрадання 660 літрів авіаційного гасу

“Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення капітаном Збройних Сил України військового майна в умовах особливого періоду”, — сказано у повідомленні.

Установлено, що начальник обслуги обслуговування літаків і двигунів однієї із військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України протягом 2019 року неодноразово викрадав авіаційний гас з території військової частини загальним об’ємом 660 літрів, чим спричинив матеріальну шкоду розміром понад 16 тис. грн.

Під час досудового розслідування збитки державі відшкодовано у повному обсязі. Справу щодо офіцера-крадія скеровано до суду.

Нагадаємо, керівник структурного підрозділу Збройних Сил України у Львівській області, яке перебуває у сфері управління Міноборони, підозрюється у розкраданні 1,18 млн грн.

Українські Національні Новини

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