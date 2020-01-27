Капитана ВСУ будут судить за хищение 660 литров авиационного керосина

“Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения капитаном Вооруженных Сил Украины военного имущества в условиях особого периода”, — говорится в сообщении.

Установлено, что начальник расчета обслуживания самолетов и двигателей одной из военных частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в течение 2019 года неоднократно похищал авиационный керосин с территории воинской части общим объемом 660 литров, чем вызвал материальный ущерб в размере более 16 тыс. грн.

Во время досудебного расследования ущерб государству возмещено в полном объеме. Дело по офицера-вора направлено в суд.

Напомним, руководитель структурного подразделения Вооруженных Сил Украины во Львовской области, которое находится в сфере управления Минобороны, подозревается в хищении 1,18 млн грн.