Капитана ВСУ будут судить по подозрению в гибели и травмировании подчиненных во время стрельб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении военного должностного лица - старшего руководителя стрельб, которого подозревают в гибели и травмировании подчиненных во время проведения учебных стрельб на территории одного из военных полигонов, расположенного в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"30 июня 2020 года военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с Территориальным управлением ГБР в г. Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении военного должностного лица - старшего руководителя стрельб", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 4 августа 2017 года во время проведения учебных стрельб на территории одного из военных полигонов, расположенного в Киевской области, старший руководитель стрельб не убедился в отсутствии препятствий для стрельбы, а также во время стрельбы должным образом не следил за строгим соблюдением мер безопасности и порядком выполнения огневых задач по курсу подготовки артиллерии.
"Указанный капитан ВСУ, не получив доклад о выбытии военнослужащих с командно-наблюдательного пункта, дал разрешение минометному расчету на выстрел из 120 мм миномета. В результате произошло прямое попадание в наблюдательный пункт, в котором находился личный состав. В результате разрыва 120 мм мины 2 военнослужащих погибли на месте и 4 получили тяжелые телесные повреждения", - отмечается в сообщении.
Напомним, капитана ВСУ будут судить за хищение 660 литров авиационного керосина.